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Регионы России

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Президент РПЛ о выходе 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»

Президент РПЛ о выходе 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал факт выхода 11 россиян в стартовом составе футбольного клуба «Локомотив» в матче 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

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