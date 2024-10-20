🛣 За 10 лет в Крыму отремонтировано около 4 тысяч километров дорог Кроме того, построено 300 километров новых дорог, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🛣 За 10 лет в Крыму отремонтировано около 4 тысяч километров дорог Кроме того, построено 300 километров новых дорог, сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.