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«Пародист Песков говорил, что перекроет мне дорогу»: Шаляпин рассказал, почему не может пробиться на сцену

«Пародист Песков говорил, что перекроет мне дорогу»: Шаляпин рассказал, почему не может пробиться на сцену

Прохор Шаляпин был одним из самых перспективных выпускников «Фабрики звезд». Однако артист с грустью отмечает, что так и не смог пробиться на большую сцену.

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