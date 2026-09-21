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Несекретные материалы

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87-летний пенсионер восемь суток выживал в лесу, питаясь сырыми грибами

87-летний пенсионер восемь суток выживал в лесу, питаясь сырыми грибами

Житель Кировской области Вячеслав Королёв заблудился из-за компаса, который показывал неверное направление.

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