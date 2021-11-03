Заксобрания регионов самостоятельно будут определят сроки полномочий губернаторов

Сроки полномочий губернаторов будут определять законодательные собрания регионов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников во время заседания «Депутатской вертикали», на котором обсуждался проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».