Заксобрания регионов самостоятельно будут определят сроки полномочий губернаторов

Сроки полномочий губернаторов будут определять законодательные собрания регионов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников во время заседания «Депутатской вертикали», на котором обсуждался проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».
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