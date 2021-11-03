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Заксобрания регионов самостоятельно будут определят сроки полномочий губернаторов

Заксобрания регионов самостоятельно будут определят сроки полномочий губернаторов

Сроки полномочий губернаторов будут определять законодательные собрания регионов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников во время заседания «Депутатской вертикали», на котором обсуждался проект закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

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