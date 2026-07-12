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Тамбиев о Гусеве: «Мы в процессе переговоров. Хотим его подписать, надо прийти к общему знаменателю»

Главный тренер « Динамо » Леонид Тамбиев прокомментировал ход переговоров с Никитой Гусевым . 34-летний форвард провел три последних сезона в составе бело-голубых.

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