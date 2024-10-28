Китай призывает США прекратить вооружать Тайвань -- официальный представитель МИД КНР

Пекин, 26 октября /Синьхуа/ -- Китай призывает Соединенные Штаты немедленно прекратить вооружение Тайваня и остановить свои опасные действия, подрывающие мир и стабильность в Тайваньском проливе, заявил в субботу официальный представитель министерства иностранных дел КНР.
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