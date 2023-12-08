Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Интересно, они сами об этом что думают? Это же просто сверхнаглое заявление."Это наше крайнее...
  • Сергей ЕВ
    Вы правы«Новые люди» - па...
  • Галина Дьячина
    вот и совершают учителя подвиги. работая за копейки..Учительница биоло...

Какие санкции… российская нефть свободно продается! – иноагент Каспаров взвыл в укро-эфире

Какие санкции… российская нефть свободно продается! – иноагент Каспаров взвыл в укро-эфире

Политнавигатор Россия обошла санкции, наладив параллельный импорт, а ее нефть продолжает спокойно продаваться за границу, несмотря на планы Запада ослабить российскую экономику, лишив ее возможности воевать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила бер
&quot;Мечтатели&quot;..... блин
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх