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  • Егор Горшков
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Центробанк может снизить ключевую ставку, прогнозируют эксперты

Центробанк может снизить ключевую ставку, прогнозируют эксперты

Центробанк снизит ключевую ставку, такое предположение высказал глава ВТБ Андрей Костин в беседе с РБК в ответ на слова первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова о сохранении ставки на уровне 21%.

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