Эстонский МИД в очередной раз «отличился». В антироссийском угаре там докатились до того, что в сети «Икс» («бывший Твиттер») опубликовали пост о 80-й годовщине авианалёта советской (они пишут «русская») авиации на позиции оккупировавших Таллин немецко-фашистских войск с одной-единственной мыслью: русские целились в жилые кварталы и культурные объекты тогда и продолжают сегодня так же делать на Украине.