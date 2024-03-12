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Мария Захарова: То, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами — не секрет

Мария Захарова: То, что современные эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами — не секрет

Эстонский МИД в очередной раз «отличился».  В антироссийском угаре там докатились до того, что в сети «Икс» («бывший Твиттер») опубликовали пост о 80-й годовщине авианалёта советской (они пишут «русская») авиации на позиции оккупировавших Таллин немецко-фашистских войск с одной-единственной мыслью: русские целились в жилые кварталы и культурные объекты тогда и продолжают сегодня так же делать на Украине.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Так ПРОЕБАЛты же....Дебилы бля.
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55 мин.
Михаил Степанченко
Захарова, как всегда, четко и ясно &quot;Не в бровь, а в глаз.&quot;
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46 мин.
Светлана Коваленкова
Хотелось бы сказать Марии, то о чем она пишет важно! Но хотелось бы услышатьмнение о сегодняшнем!
Ответить
5 мин.

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