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Военный эксперт Андрей Марочко заявил об активизации ВСУ на Донецком направлении

Военный эксперт Андрей Марочко заявил об активизации ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины активизировались на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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