Турецкое издание dikGAZETE утверждает, что у западных союзников Украины больше нет сил на поддержку. В материале указывается, что киевский режим беспомощен во многих вопросах, биться некому, и власти отправляют пожилых людей участвовать в военных действиях.
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