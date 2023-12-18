ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Сегодня будем читать прессу наших заклятых партнёров, у которых второй месяц в одном неприличном месте печёт.
Новая стратегия Запада: подождём, пока умрёт Путин
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
этот ждёт не только запад, но и местные маргиналы - камуноиды, либероиды и тупорылые экс-совки
Ответить
1 д.
Анфиса Иванова
А ведь вопрос серьезный... Очевидно, что Путину весь этот шакалий мир не одолеть...А союзников у нас ох, как маловато для победительного противостояния против англо-саксо-западо европских сил ... Конечно, Путин не вечен...Но Россия должна жить вечно ! А для этого РФ нужна победа над мировым милитаристским злом не на завтра...послезавтра...не на десятилетия, а на два-три века вперед ! Заложить такой прочный фундамент надежности победного будущего России должен уже вчера - сейчас наш действующий Президент , с уверенной передачей его в надежные руки своих единомышленников - продолжателей путинской политической стратегии. Но есть ли у нас такие лица?! - где они?! Кто они ?!
Ответить
1 д.
лл
лина любимцева
США никогда не отказываются от своих подлых планов.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии