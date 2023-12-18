Новая стратегия Запада: подождём, пока умрёт Путин

Анфиса Иванова

А ведь вопрос серьезный... Очевидно, что Путину весь этот шакалий мир не одолеть...А союзников у нас ох, как маловато для победительного противостояния против англо-саксо-западо европских сил ... Конечно, Путин не вечен...Но Россия должна жить вечно ! А для этого РФ нужна победа над мировым милитаристским злом не на завтра...послезавтра...не на десятилетия, а на два-три века вперед ! Заложить такой прочный фундамент надежности победного будущего России должен уже вчера - сейчас наш действующий Президент , с уверенной передачей его в надежные руки своих единомышленников - продолжателей путинской политической стратегии. Но есть ли у нас такие лица?! - где они?! Кто они ?!