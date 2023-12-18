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Несекретные материалы

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Новая стратегия Запада: подождём, пока умрёт Путин

Новая стратегия Запада: подождём, пока умрёт Путин

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Сегодня будем читать прессу наших заклятых партнёров, у которых второй месяц в одном неприличном месте печёт.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
этот ждёт не только запад, но и местные маргиналы - камуноиды, либероиды и тупорылые экс-совки
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1 д.
Анфиса Иванова
А ведь вопрос серьезный... Очевидно, что Путину весь этот шакалий мир не одолеть...А союзников у нас  ох, как маловато для победительного противостояния  против  англо-саксо-западо европских сил ... Конечно, Путин не вечен...Но Россия должна жить вечно !  А для этого РФ нужна победа  над мировым милитаристским злом не на завтра...послезавтра...не на десятилетия, а на два-три века вперед ! Заложить такой прочный фундамент надежности победного будущего России должен уже вчера - сейчас наш действующий Президент , с уверенной передачей его в  надежные руки своих единомышленников  - продолжателей путинской политической стратегии.  Но есть ли у нас такие лица?! - где они?! Кто они ?!
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1 д.
лл
лина любимцева
США никогда не отказываются от своих подлых планов.
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1 д.

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