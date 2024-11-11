Почему в советское время было стыдно рожать детей вне брака, а внебрачные дети осуждались обществом

В советское время семья и брак рассматривались как основополагающие элементы общества. Несмотря на декларируемые идеалы равенства и свободы, в отношении внебрачных детей существовали жесткие социальные нормы, которые накладывали на них и их матерей значительное давление и стигму.
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