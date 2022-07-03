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Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит поддерживать Россию

Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит поддерживать Россию

Минск поддерживал и будет поддерживать Москву в борьбе против нацизма. Об этом в воскресенье, 3 июля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии возложения венка на Кургане Славы по случаю Дня Независимости, передает РИА Новости.

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