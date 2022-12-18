Си Джей Макколлум: «На Зайоне свистят фолы не так, как на других звездных игроках»

Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум после поражения от «Финикса» (114:118) заявил, что арбитры предвзято относятся к Зайону Уильямсону.

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