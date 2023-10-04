В ГУФСИН заявили о необходимости открытия еще двух исправительных центров

Представители ГУФСИН Свердловской области настаивают, что в регионе необходимо открыть еще как минимум два исправительных центра для граждан, приговоренных к принудительным работам, – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.
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