Политика как он...
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Политика как она есть

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Минцифры обсудит усиление контроля за «замаскированными» VPN

Минцифры обсудит усиление контроля за «замаскированными» VPN

Минцифры обсуждает с хостинг-провайдерами усиление контроля за IP-адресами корпоративных и других легитимных VPN, включенными в перечень исключений Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, структура Роскомнадзора).

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