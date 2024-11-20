"Это наш лифт, что хотим то и делаем": Иностранные спецы не дают людям пользоваться лифтом в элитном ЖК

Avia.pro - СМИ В одном из строящихся элитных жилых комплексов Москвы разгорелся скандал. Жители дома обращались к управляющей компании с жалобами на регулярные поломки лифтов, которые, по их мнению, постоянно ломаются из-за нарушений правил эксплуатации строительными бригадами.
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