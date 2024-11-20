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"Это наш лифт, что хотим то и делаем": Иностранные спецы не дают людям пользоваться лифтом в элитном ЖК

"Это наш лифт, что хотим то и делаем": Иностранные спецы не дают людям пользоваться лифтом в элитном ЖК

Avia.pro - СМИ В одном из строящихся элитных жилых комплексов Москвы разгорелся скандал. Жители дома обращались к управляющей компании с жалобами на регулярные поломки лифтов, которые, по их мнению, постоянно ломаются из-за нарушений правил эксплуатации строительными бригадами.

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Комментарии
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Владимир Красноперов
Они делают то,что им разрешают.А отправлять домой их будут лет через 20 и то,если это будет решение с самого верха.
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15 час.
Алекс Сэм
Этих черно#опых в нашей России скоро будет больше чем россиян
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12 час.
АС
Александр Сысоев
Как говаривал Козьма Прутков: &quot;Зри в корень!&quot;. Корень зла в беложопых застройщиках, ибо по их требованию и под их защитой так нагло ведут себя... мигранты.
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5 час.

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