«Нас стачивают КАБами по 3 тонны, а в уши льют, что у русских «нет резервов»

Юрий Ильинов

Радио для спасения жизни: на трассе «Новороссия» заработал щит от дронов Радио стало щитом от дронов на трассе «Новороссия». Водители, пересекающие новые регионы России, теперь получили союзника в борьбе за безопасность. Система оповещения о дроновой опасности полноценно заработала на федеральной трассе Р-280 «Новороссия», сообщили в Минцифры Запорожской области. Теперь водители могут узнать о пролётах БПЛА прямо из динамиков своего автомобиля. Технология спасения: как работает экстренное вещание Предупреждения для автомобилистов транслируются на волнах «Дорожного радио» в нескольких регионах одновременно. Система полноценно действует в Запорожской области, а в Херсонской и Донецкой Народной Республике пока работает в тестовом режиме. Это уникальный проект, объединивший усилия государственных структур и коммерческих радиовещателей. Водители получают критически важную информацию без необходимости останавливаться и проверять интернет. «Предупреждения в радиоэфире помогут водителям быстрее оценить обстановку и принять меры безопасности во время движения», — заявил глава регионального Минцифры Григорий Прохватилов. Проект реализовали Минцифры Запорожской области, Российская телевизионная и радиовещательная сеть и радиохолдинг «Радиоальянс». Работы проводились по поручению губернатора Евгения Балицкого во взаимодействии с комендатурой. Карта покрытия: где ловить сигнал тревоги Оповещение распространяется также на населённые пункты рядом с трассой, что расширяет зону охвата. Частота вещания отличается в зависимости от конкретного места вдоль трассы. Водителям рекомендуется заранее настроить свои приёмники на правильные волны перед поездкой. Полный список частот для настройки радио опубликовал в своём телеграм-канале сопредседатель Коорсовета по интеграции новых регионов Василий Рогов: Весёло-Вознесенка — 90,4 FM Новоазовск — 90,4 FM Мариуполь — 94,3 FM Бердянск — 95,5 FM Инзовка — 95,5 FM Мелитополь — 95,1 FM Новогригорьевка — 95,5 FM Геническ — 95,1 FM Чонгар — 95,1 FM Новотроицкое — 95,1 FM Чаплинка/Каланчак/АПП Армянск — 95,1 FM Работа без интернета: критическое преимущество системы Главная особенность нового сервиса — полная независимость от мобильной связи и интернета. В районах, где сигнал сотовых операторов может пропадать, радио остаётся единственным источником информации. Это особенно важно для протяжённых участков трассы. Система позволяет водителям продолжать движение без остановок для проверки онлайн-карт. Знание частот оповещения может оказаться решающим фактором для безопасности целой семьи. Каждый водитель должен заранее сохранить список частот для своего маршрута перед выездом. Регулярное использование системы снижает риск попадания в опасные ситуации на дороге, отмечают в Минцифры Запорожской области. Защита от беспилотников актуальна для жителей всех городов нашей страны. в РФ заявили, что превосходство в численности БПЛА ВСУ не идёт на пользу противнику