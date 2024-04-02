Гибель рабочего при взрыве на шахте в Свердловской области вылилась в уголовное дело

Во время ЧП на шахте "Северопесчанская" в Краснотурьинске пострадали четверо горняков и один погибУголовное дело возбуждено в Краснотурьинске, где вечером 1 апреля на шахте "Северопесчанская" погиб рабочий.
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