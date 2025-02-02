Трамп отправил чиновников USAID в отпуск из-за конфликта с ведомством Маска

Администрация американского лидера Дональда Трампа отправила в административный отпуск двух руководителей службы безопасности Агентства США по международному развитию (USAID) из-за конфликта с ведомством по повышению эффективности правительства США (DOGE), находящимся под руководством Илона Маска.
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