Стало известно, какие кадры нужны России, а на какие упадет спрос

Стало известно, какие кадры нужны России, а на какие упадет спросВ материалах к сентябрьскому заседанию президиума Госсовета по рынку труда Министерство экономического развития России отразило результаты исследования по спросу кадров к 2030 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии