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Курские новости

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На прошедших выходных курские полицейские задержали 18 пьяных водителей

На прошедших выходных курские полицейские задержали 18 пьяных водителей

В Курской области полицейские продолжают выявление пьяных автомобилистов. По информации областного УМВД, только за два прошедших выходных сотрудники полиции задержали 18 водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.

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