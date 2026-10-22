В Армавире 48-летняя женщина после сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах» сняла со счета и передала курьеру 4 млн рублей, полученные после гибели сына на СВО.
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