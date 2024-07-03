Reuters: демократы готовятся обратиться к Байдену с призывом «отступить»

25 представителей Демократической партии в палате представителей Конгресса Соединённых Штатов собираются обратиться американскому лидеру Джо Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки, сообщает Reuters.
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