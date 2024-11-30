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Шокша. Глухая русская деревня, куда выстроилась очередь из переезжающих. Почему так?

Шокша. Глухая русская деревня, куда выстроилась очередь из переезжающих. Почему так?

Фото: © GVP0/ Russian Look/ Global Look Press А вы когда-нибудь мечтали бросить всё и сбежать в деревню? Туда, где природа ближе, воздух чище, а время, течёт медленнее? Есть в Мордовии глухая русская деревня Шокша — тишина, резные наличники и леса вокруг.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Как хочется возрождения наших деревень. Так красиво и тепло там, там далёко в детстве. Такааааая душевная тоска, когда вспоминаешь наши родные деревни. Давайте ребята, давайте. Здорово будет, тепло.
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13 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Мы просто с тоской вспоминаем наше детство, юношество....
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10 час.
ТБ
Татьяна Бутова
Замечательно, если молодые семьи возродят деревню Это для России спасение русского быта и души.
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10 час.

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