Шокша. Глухая русская деревня, куда выстроилась очередь из переезжающих. Почему так?

Фото: © GVP0/ Russian Look/ Global Look Press А вы когда-нибудь мечтали бросить всё и сбежать в деревню? Туда, где природа ближе, воздух чище, а время, течёт медленнее? Есть в Мордовии глухая русская деревня Шокша — тишина, резные наличники и леса вокруг.