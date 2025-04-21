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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капелло о критике Анчелотти: «Это неуважение и несправедливо по отношению ко всему, чего он добился с «Реалом». Карло – лучший тренер мира по завоеванным титулам»

«То, что происходит с Анчелотти, несправедливо по отношению ко всему, чего он добился с «Реалом». Это неуважение.

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