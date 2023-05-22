Как новые санкции против Польши обрушат ее экономику, обсудят в медиацентре «Патриот»

Совет Думы в понедельник рассмотрит вопрос чрезвычайных мер против экономики Польши, касающихся в том числе транзитного проезда грузового транспорта через Россию, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
Свежие комментарии