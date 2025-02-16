Welsh Open: Марк Селби побеждает Бреселя в полуфинале

Четырехкратный Чемпион мира Марк Селби нанес поражение Луке Бреселю в полуфинале на турнире Welsh Open 2025 в Лландидно, сообщает WST Марк Селби (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Все Результаты, турнирная таблица Финал - результаты 1/2 финала - результаты 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - Финала Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Видео - 1/8 финала Видео - 1/16 финала Видео - 1/32 финала (1 раунд) Все Видео турнира Марк Селби уступал со счетом 2-3, но обыграл Луку Бреселя 6-3.