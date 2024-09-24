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Царьград

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"Тут влез Зеленский и всё испортил": Глава киевского режима выступил в Совбезе ООН

"Тут влез Зеленский и всё испортил": Глава киевского режима выступил в Совбезе ООН

Просроченный лидер киевского режима Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН выступил против проведения переговоров с Россией для решения конфликта на Украине.

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