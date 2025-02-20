Трамп пообещал мир на Украине в качестве своего наследия

Президент США Дональд Трамп 19 февраля во время выступления на саммите предпринимателей FII Priority в штате Флорида, говоря о стремлении завершить конфликт на Украине, выразил надежду, что его главным наследием будет достижение мира.
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