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Рекорд Гиннесса в 14 лет, закрытая жизнь и много детей: как устроен семейный мир Валдиса Пельша

Рекорд Гиннесса в 14 лет, закрытая жизнь и много детей: как устроен семейный мир Валдиса Пельша

Выпускник философского факультета МГУ, один из создателей группы «Несчастный случай» и бессменный ведущий телеигры «Угадай мелодию» Валдис Пельш уже несколько десятилетий остается одной из самых заметных фигур на российском телевидении.

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