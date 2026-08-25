Рекорд Гиннесса в 14 лет, закрытая жизнь и много детей: как устроен семейный мир Валдиса Пельша

Выпускник философского факультета МГУ, один из создателей группы «Несчастный случай» и бессменный ведущий телеигры «Угадай мелодию» Валдис Пельш уже несколько десятилетий остается одной из самых заметных фигур на российском телевидении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии