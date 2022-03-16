Курс доллара на торгах МосБиржи опустился ниже 110 рублей

При этом ЦБ РФ установил на сегодня курс доллара на уровне 111,48 руб., курс евро — 122,45 руб. «Запрет на продажу наличной валюты банками, введенный из-за санкций Запада, быстро привел к появлению в России теневого валютного рынка», — передает «Ъ».