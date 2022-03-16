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Курс доллара на торгах МосБиржи опустился ниже 110 рублей

Курс доллара на торгах МосБиржи опустился ниже 110 рублей

При этом ЦБ РФ установил на сегодня курс доллара на уровне 111,48 руб., курс евро — 122,45 руб. «Запрет на продажу наличной валюты банками, введенный из-за санкций Запада, быстро привел к появлению в России теневого валютного рынка», — передает «Ъ».

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