Читатель Мойки78 стал свидетелем аварии утром 19 декабря на перекрёстке проспекта Испытателей и Серебристого бульвара.
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Читатель Мойки78 стал свидетелем аварии утром 19 декабря на перекрёстке проспекта Испытателей и Серебристого бульвара.