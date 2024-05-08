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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников получил 2 малых штрафа во 2-м матче с «Рейнджерс» – первый за то, что сбил Шестеркина. У Андрея «+2», передача и 4 блока за 26:50

Свечников получил 2 малых штрафа во 2-м матче с «Рейнджерс» – первый за то, что сбил Шестеркина. У Андрея «+2», передача и 4 блока за 26:50

«Каролина» уступила клубу из Нью-Йорка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4 2ОТ, 0-2).

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