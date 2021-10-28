Мировое обозрение

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sorsw
    Девушка хитра и упряма, а комментаторы-обсуждальщики молодцы: сразу раскусили девицу. С другой стороны, ну слаба деву...Reddit (США): моя...
  • Марина
    ложная...статистика...народ...против...кодов...и...дискриминации..Вакцинация в Росс...
  • Россиянин
    Они платят деньги, и именно поэтому у тебя тепло и светло в квартире. Объяснять подробнее надо?)Украинские компан...

Жителей Северной Кореи призвали есть поменьше из-за продовольственного кризиса

Жителей Северной Кореи призвали есть поменьше из-за продовольственного кризиса

Согласно сообщениям, северокорейцев призвали есть поменьше еды, в то время как КНДР столкнулась с чрезвычайной продовольственной ситуацией, которая, как ожидается, продлится как минимум до 2025 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх