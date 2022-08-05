Жаркий август-2022 принесет засуху в Новосибирскую область

Последний месяц лета сулит новосибирцам комфортную, даже жаркую погоду. «Средняя месячная температура воздуха в августе 2022 года ожидается +15, +19 °C, что выше нормы на 1 °C, по крайнему юго-востоку области около нормы», – говорят синоптики.