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Жаркий август-2022 принесет засуху в Новосибирскую область

Жаркий август-2022 принесет засуху в Новосибирскую область

Последний месяц лета сулит новосибирцам комфортную, даже жаркую погоду. «Средняя месячная температура воздуха в августе 2022 года ожидается +15, +19 °C, что выше нормы на 1 °C, по крайнему юго-востоку области около нормы», – говорят синоптики.

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