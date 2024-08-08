Белые воины из Африки и "Ахмат" уже в Курске: Сумы сровняют с землей, здесь будет санитарная зона

Вячеслав Арефкин

Что этих ВАГНЕРОВЦЕВ гоняют, в Африку из Африки, пусть они там занимаются своим ГОСУДАРСТВЕННЫМ делом!!! А здесь и войск хватит, если не вранье 1 тыс. нациков в прорыве, это полк, это-же мизер на таком участке!!! Пишут у них ПВО, а у нас что? У них нет АВИАЦИИ, одна она в пыль их должна разнести!!! Если даже у них 250 тыс. резерва собирается, где наши Искандеры!!!! Что-то непонятное или ГОСУДАРСТВЕННОЕ дело, им там виднее, когда нациков раздолбать!!!