О ситуации в Курской области пишет военкор Сладков в своем тг. - В Сумской области сконцентрированы три украинские бригады, которые считаются наилучшими на данный момент.
Белые воины из Африки и "Ахмат" уже в Курске: Сумы сровняют с землей, здесь будет санитарная зона
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S Sharkov
Устроили бучу на границе с Белоруссией. Пошли на переговоры с батькой. Батька войска отвел, а рагули по быстрому перебросили свои войска к Курской области. Многоходовочка.
Ответить
17 час.
Вячеслав Арефкин
Что этих ВАГНЕРОВЦЕВ гоняют, в Африку из Африки, пусть они там занимаются своим ГОСУДАРСТВЕННЫМ делом!!! А здесь и войск хватит, если не вранье 1 тыс. нациков в прорыве, это полк, это-же мизер на таком участке!!! Пишут у них ПВО, а у нас что? У них нет АВИАЦИИ, одна она в пыль их должна разнести!!! Если даже у них 250 тыс. резерва собирается, где наши Искандеры!!!! Что-то непонятное или ГОСУДАРСТВЕННОЕ дело, им там виднее, когда нациков раздолбать!!!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии