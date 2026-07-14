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Спорт Уик-Энд

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Министр спорта РФ сообщает об экстраординарном конгрессе FIL. Неужели вернут Россию?

Министр спорта РФ сообщает об экстраординарном конгрессе FIL. Неужели вернут Россию?

С тех пор, как Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов процесс возвращения нашей страны в официальные турниры пошел живее, но прорыва пока не наблюдается.

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