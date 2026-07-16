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Иркутск Сегодня

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Три района Приангарья получат оборудование для обеззараживания отходов

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области подвело итоги дополнительного отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета на покупку оборудования в районы для обеззараживания ТКО.

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