Три района Приангарья получат оборудование для обеззараживания отходов

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области подвело итоги дополнительного отбора муниципальных образований на предоставление субсидий из областного бюджета на покупку оборудования в районы для обеззараживания ТКО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии