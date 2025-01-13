СМИ: 24 человека погибли при пожарах в Калифорнии

Еще 16 жителей числятся пропавшими без вестиВ результате охвативших Лос-Анжелес лесных пожаров погибли 24 человека, сообщил ABC News, ссылаясь на подсчет департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес.
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