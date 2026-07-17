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Орешкин заявил о важности глобального диалога о будущем мировой экономики

Орешкин заявил о важности глобального диалога о будущем мировой экономики

Будущее мировой экономики, трансформацию глобализации, развитие искусственного интеллекта, финансовой системы и демографические вызовы обсудили участники Летних экспертных встреч в Национальном центре "Россия".

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