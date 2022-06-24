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Михеев: дела украинских войск в Донбассе идут все хуже

Михеев: дела украинских войск в Донбассе идут все хуже

Несмотря на все победные заявления Киева и на то, что украинский президент Владимир Зеленский регулярно рассказывает западным кураторам об успехах украинских войск, реальное положение ВСУ на театре военных действий в Донбассе становится только хуже.

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