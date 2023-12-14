Украинок могут мобилизовать на тыловые должности в ВСУ

Global Look Press/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency Украинок могут мобилизовать на тыловые должности, сообщила зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.
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