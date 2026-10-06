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Царьград

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Министр просвещения Кравцов подчеркнул важность детских садов

Министр просвещения Кравцов подчеркнул важность детских садов

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил значимость современных детских садов для стимуляции увеличения числа детей в семьях, а также их роль в развитии дошкольников, подчеркнув важность воспитания в детских учреждениях помимо подготовки к школе.

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