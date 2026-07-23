Как я создала ванную мечты: 9 находок, которые преобразили пространство без лишнего стресса

Признаюсь честно: долгое время наша ванная комната была для меня источником тихого раздражения. Старая плитка, облупившиеся швы, вечный беспорядок на бортиках и ощущение тесноты — всё это скорее угнетало, чем помогало расслабиться после долгого дня.
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