«Рожайте больше, но за переезд заплатите»: не противоречит ли новый налог на продажу жилья демографической политике?

На днях Минфин России «порадовал» россиян очередной «прекрасной» новостью. Министерство разработало проект изменений налоговой системы, которые могут вступить в силу уже с 1 января 2027 года.
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