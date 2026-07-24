Будет дождь? Синоптики рассказали о погоде в Сахалинской области 25 июля

В субботу, 25 июля, на территории Сахалинской области сохранится прохладная погода. Существенных осадков в большинстве районов не ожидается, однако местами возможны туман и морось, сообщили в региональном гидрометцентре.
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