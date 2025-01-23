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Царьград

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Зеленский: Украине нужно оружие, а не увеличение числа призывников

Зеленский: Украине нужно оружие, а не увеличение числа призывников

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против снижения призывного возраста, подчеркивая важность поставок оружия.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Конечно нужно, чем же он будет торговать, под ним же очень сильно стул уже зашатался, а ему так необходимо &quot;выходное пособие&quot;!
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19 час.

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